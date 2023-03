Il Bari ferma il Frosinone al San Nicola: vincono la noia e le difese

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il Bari si pone la domanda ma nel frattempo ferma la capolista Frosinone al San Nicola, in una partita non bella ma caratterizzata da grande attenzione alla fase difensiva. Grosso e Mignani si annullano, il Frosinone porta a casa il possesso palla, il Bari però è sempre attento. Cheddira ci prova un paio di volte, anche Benedetti nel primo tempo prova a mettersi in proprio. Il flash di una partita piuttosto noiosa: Caso a porta vuota, ma in scivolata Ricci gli dice no. Ancora flash: al 45' rigore per il Frosinone, ma Aureliano ha preso un abbaglio e dal Var lo correggono (era fuori area). Nella ripresa neppure la girandola di cambi produce effetti. E il forcing finale del Bari, spinto da oltre 38.000 spettatori, va a vuoto. Il Frosinone avvicina la B, il Bari adesso tifa Ternana (domani contro il Genoa, ndr), rischia di perdere contatto con il secondo posto ma sa di poter far bene con chiunque. Segnali.

Bari-Frosinone 0-0

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino (1'st Dorval), Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Maiello (23'st Mallamo), Molina (13'st Benali), Benedetti, Antenucci (23'st Morachioli), Cheddira

A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Botta, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Bellomo

All. M. Mignani

Frosinone (4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni (c), Ravanelli, Oyono, Rohden (22'st Insigne), Boloca, Gelli, Baez (37'st Garritano), Mulattieri (22'st Moro), Caso (22'st Bidaoui)

A disp.: Loria, Kalaj, Szyminski, Cotali, Monterisi, Oliveri, Borrelli, Frabotta

All. F. Grosso

Arbitro: Sig. Gianluca Aureliano (Bologna); assistenti: Sig. Marco Scatragli (Arezzo) e Sig. Vittorio Di Gioia (Nola). Quarto Ufficiale: Sig. Antonino Costanza (Agrigento). VAR: Francesco Fourneau (Roma1), AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Ammoniti: Rohden (F), Maiello (B), Pucino (B), Di Cesare (B), Vicari (B), Caso (F). Angoli: 3-1. Rec.: 2'pt; 4'st

Note: su tutti i campi della Serie BKT osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di Cutro. Stadio San Nicola, Bari; sereno, 18°C circa, terreno in perfette condizioni; 38.553 spettatori (7.651 abbonati, 667 tifosi ospiti)