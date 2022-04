Bari, il ds Polito: "Bravi tutti, non era facile andare in Serie B. Il segreto? Abbiamo gli attributi"

Il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, si gode la promozione in Serie B. È stato uno degli uomini-simbolo di questa cavalcata: «Una festa meritata, sofferta, raggiunta a quattro giornate dalla fine. Non posso che elogiare i ragazzi. È stata una stagione particolare, difficile. In ritiro abbiamo avuto il covid, per qualche giorno siamo stati in cinque. Abbiamo preso un allenatore nuovo, sul quale in pochi avrebbero scommesso, e poi abbiamo strameritato di vincere questo campionato. E questa C non si vince per caso. Il Lecce, ad esempio, ci ha messo sei anni. Siamo stati bravi e ce l'abbiamo fatta».

APPROFONDIMENTI LE VOCI DEI PROTAGONISTI Bari, Simeri: "Abbiamo conosciuto l'inferno, promozione... BARI Il Bari è il Serie B: la città esplode di gioia - FOTO SPORT Latina-Bari 0-1, l'attesa per la promozione in B - VIDEO

«Il segreto? Abbiamo 24 titolari»

Il diesse continua: «Come si vince questo campionato? Volevo 24 titolari e sono riuscito a prenderlo. A Bari devono esserci calciatori di un certo livello. Il gruppo, così, ci ha portato alla vittoria. Mignani? È stato bravo in tutto il campionato, abbiamo avuto un momento no in due partite interne, poi da lì abbiamo tirato fuori gli attributi. Siamo andati in ritiro per quattro giorni e abbiamo fatto vedere chi eravamo. Questa squadra ha avuto una personalità enorme. Non abbiamo mai perso neppure uno scontro diretto e questo vuol dire avere gli attributi».