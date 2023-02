Decide Cheddira, il Bari non si ferma: battuto il Cosenza (ma che fatica)

Con fatica, un pizzico di sofferenza ma tanta garra, il Bari batte il Cosenza e torna al terzo posto. Mignani vince il duello a distanza con Viali, lo fa con una partita da sostanziale parità nei fondamentali (10 tiri in porta contro 11, 50% a testa di possesso palla), ma portata a casa (e il San Nicola torna a essere un fattore) con bravura e capacità.

Il racconto di Bari-Cosenza 2-1

In 45 minuti succede di tutto. Sebastiano Esposito segna con un bolide da fuori (ha colpe il portiere avversario, ma nemmeno poi troppe) dopo appena due minuti e dimostra di avere una media pazzesca e di stare bene. Poi pareggia l'ex Lecce Rispoli, di testa. La difesa biancorossa regge bene a qualche sfuriata di Mauro Zarate, che sarà invecchiato ma ha un mancino di un altro pianeta per la Serie B. Da giornata che sembrava perfetta, a maledetta. Succede tutto in un tempo, appunto. Perché quando Micai (ex dell'incontro) ipnotizza Walid Cheddira dal dischetto sembra che non sia la giornata giusta. E figurarsi quando un paio di minuti dopo, a tempo già scaduto, Esposito litiga con un avversario e forse becca anche uno sputo (o una provocazione).

Mignani tira fuori l'attaccante scuola Inter, che era anche stato ammonito (insieme all'ex Bari Marras, fischiatissimo). E si affida a Scheidler. Più fisicità, il francese va a fare a botte con la difesa avversaria, Walino ha spazio. Colpisce una traversa, poi segna di testa e manda in estasi il San Nicola. Nel finale Caprile - senza miracoli - e una difesa attenta, neutralizzano il Cosenza di Viali. In 90' almeno tre partite diverse, alla fine vince il Bari ed - a proposito di tre - è terzo in classifica. Genoa avvisato.

Il tabellino di Bari-Cosenza 2-1

Marcatori: 3'pt Esposito (B), 24'pt Rispoli (C), 24'st Cheddira (B)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello (19'st Benali), Benedetti (19'st Molina), Botta (30'st Mallamo), Cheddira (42'st Zuzek), Esposito (1'st Scheidler). A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All. M. Mignani

Cosenza (4-3-3): Micai, Rispoli, Brescianini (25'st D'Urso), Rigione (c), Calò (33'st Delic), Zarate (25'st Nasti), D'Orazio (13'st Martino), Vaisanen, Finotto, Praszelik (13'st Voca), Marras. A disp.: Marson, Meroni, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Zilli, Cortinovis. All. W. Viali

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Luca Mondin (di Treviso) e Daniele Marchi (di Bologna). Quarto uomo: Virgilio. Var: Piccinini, Avar: Colombo.

Ammoniti: Vaisanen (C), Rigione (C), Marras (C), Esposito (B), Micai (C), Maita (B), Benali (B), Rispoli (C), Mazzotta (B)

Note: Al 45' pt Micai ha parato un rigore a Cheddira. Spettatori 16.172 (7.651 abbonati, 1094 tifosi ospiti). Angoli: 6-2. Recuperi: 2' pt, 6' st.