Mignani: «Risultato giusto, il Cittadella ha fatto una buona prova. Morachioli? Non posso sempre aspettarmi la giocata da lui»

«Il risultato è un pareggio giusto». Michele Mignani mastica amaro. Il tecnico del Bari ammette la buona partita del Cittadella, che ha imposto il pari ai biancorossi. «Il dispiacere è di non averla chiusa dopo che stavamo vincendo, dovevamo avere la capacità di non prendere quel maledetto gol. Sapevamo che avremmo trovato una squadra che fa tanto pressing, molto spesso non siamo riusciti a lanciare gli attaccanti nell'uno contro uno».

L'analisi

Il tecnico analizza così la gara: «Nel primo tempo abbiamo faticato a prenderli, eravamo un po' in ritardo. Ci siamo rimessi per questo con due mezzali e abbiamo chiesto a Morachioli di venire più dentro al campo. Non possiamo aspettarci che lui trovi sempre una soluzione. Non posso dir nulla ai miei ragazzi a livello di impegno, a fine partita erano tutti dispiaciuti»