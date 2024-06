Bari, Ciro Polito non è più il direttore sportivo. Tutti i nomi per il successore: il punto

Ciro Polito saluta il Bari. Simone Giacchetta in pole per diventare il nuovo direttore sportivo dei biancorossi. La notizia, che era nell'aria già da ieri sera, è anche ufficiale. Il club pugliese ha annunciato, con una nota, la decisione di «non confermare Ciro Polito nel ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra per la prossima stagione». «Al dirigente campano - scrive il Bari - va un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione alla causa biancorossa dimostrati in questi tre anni di collaborazione culminati con una promozione in Serie B e una finale Playoff per la massima serie, unitamente ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni, sportive e non».

Ed è caccia al sostituto. In pole vi sarebbe Simone Giacchetta, ex difensore (ha giocato anche nel Taranto), nell'ultima stagione direttore sportivo della Cremonese. Sembra più complicato, invece, arrivare a Guido Angelozzi (ha un contratto di altri tre anni con il Frosinone). In corsa anche Roberto Gemmini (è al Cosenza).