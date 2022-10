Bari, Cheddira premiato come Mvp di settembre della Serie B: domani la cerimonia

L'attaccante del Bari Walid Cheddira conquista il Trofeo Mvp della Serie B per il mese di settembre in base alle scelte di una giuria composta da tre giornalisti dei broadcaster principali e personaggi del web. In occasione di Bari-Ascoli, partita della nona giornata di campionato in programma domani, il calciatore riceverà il premio davanti ai suoi tifosi nel corso del cerimoniale pre-gara.

I numeri

Questi i numeri del rendimento del giocatore (convocato in nazionale dal Marocco): «A settembre nessun giocatore ha realizzato più reti di lui (3), maturate con 5 tiri nello specchio, mandando un compagno al tiro per 7 volte. Ulteriore dato da evidenziare è rappresentato dalla somma fra tiri e occasioni create: l'italo-marocchino ha partecipato in totale a 16 conclusioni (9+7), nessuno ha fatto meglio». Cheddira è legato al Bari da un contratto fino al 2025.