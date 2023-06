Diretta Bari-Cagliari: Pavoletti beffa i biancorossi a tempo quasi scaduto

Bari-Cagliari, la diretta

49

48' Gol del Cagliari. Ha segnato Pavoletti di sinistro su cross dalla destra.

47' Caprile super in uscita, poi il Bari si salva.

45' Sei minuti di recupero.

44' Ammonito Deiola per fallo su uno straordinario Folorunsho.

41' Benedetti ha i crampi.

39' Ha iniziato a piovere.

39' Palo di Folorunsho dall'interno dell'area di rigore.

38' Ogni volta che ha il pallone il Cagliari, arrivano fischi di paura del San Nicola.

36' Deiola al tiro: palla fuori.

34' Folorunsho in contropiede: palla dentro ma Cheddira non c'è.

31' Super Caprile! Che parata su Dossena!

29' Chiare indicazioni di Mignani ai suoi: 3-4-2-1.

27' Dentro Molina per Morachioli.

23' Doppio cambio nel Cagliari: dentro Prelec e Mancosu.

22' Il Cagliari prova a colpire in ripartenza.

20' Adesso il Bari ha una buona padronanza del campo.

Cambi: dentro Zuzek per Di Cesare e Ceter per Esposito.

18' Di Cesare ha problemi fisici, chiede il cambio.

17' Lancio lungo per Lapadula, che non ci arriva.

14' Ammonito Dorval per simulazione.

14' Ancora Maiello in chiusura su Zappa.

12' Cross insidioso del Bari, Maiello c'è.

10' Decisamente meglio nella ripresa la squadra di Mignani.

8' Il Cagliari adesso cerca di uscire con il possesso palla.

5' Il Bari è partito benissimo nella ripresa.

2' Ricci a un passo dal gol del vantaggio. Buon inserimento, calcia a lato da ottima posizione

1' Si riparte. Dentro Ricci per Mazzotta.

Più Cagliari che Bari ma a fine primo tempo è 0-0 e i biancorossi sono adesso a 45' dal ritorno in Serie A dopo dodici anni. Mignani deve tanto a Caprile, che ha fatto un paio di interventi decisivi (bellissimo uno su Di Pardo). I rossoblù hanno fatto meglio, cercando spesso il tiro. Il Bari si è visto con le incursioni di Morachioli e con una conclusione, respinta, di Cheddira. La finale è ancora tutta da vivere.

45' Fine primo tempo, senza recupero.

37' Di Pardo di testa: Caprile fa un autentico miracolo!

36' Bari potenzialmente pericoloso in contropiede, ma la pressione alza del Cagliari funziona.

32' Il Bari adesso fa possesso palla per cercare di diminuire la pressione.

25' Cagliari all'attacco, il Bari adesso soffre.

23' Benedetti calcia debole dal cuore dell'area di rigore.

17' Più Cagliari che Bari in avvio. Buon approccio dei sardi.

13' Palla morbida di Esposito sul secondo palo, Azzi intercetta.

10' Morachioli sfonda sulla sinistra, palla dentro per Esposito, che non riesce a colpire. Reazione del Bari dopo un buon avvio del Cagliari.

8' Tiro di Deiola da lato dopo una punizione per il Cagliari: rossoblù a un passo dal vantaggio.

5' Pericoloso Lapadula, il Cagliari si affaccia davanti

1' Partita iniziata!

20.30 Inno nazionale al San Nicola.

20.28 Tutto pronto, a breve si parte.

20.25 Risuona l'inno al San Nicola. Sciarpata e atmosfera bellissima. Bari si gioca un sogno.

Bari-Cagliari vale la Serie A. Ai biancorossi basta pareggiare per conquistare il campionato più bello d'Italia, i sardi di Ranieri devono necessariamente vincere. Al San Nicola record assoluto di presenze: oltre 58mila spettatori. I biglietti sono andati a ruba in quattro ore. Bari aspetta questo momento da 12 anni, dall'ultima A. Nel frattempo i biancorossi hanno conosciuto l'inferno della Serie D, sono stati in C per tre anni. Fallimento e rinascita. Il progetto targato De Laurentiis ha portato i biancorossi alle porte della A. E ora manca l'ultimo passo, il più importante. Per il Bari è la notte dei desideri.

Bari-Cagliari, le formazioni ufficiali

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli; Esposito, Cheddira. All.: Mignani.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Zappa, Makoumbou, Deiola, Lella; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.