Diretta Bari-Cagliari: è la notte dei desideri. Mignani ritrova Di Cesare, Morachioli ancora titolare. Partita iniziata

Bari-Cagliari, la diretta

23' Benedetti calcia debole dal cuore dell'area di rigore.

17' Più Cagliari che Bari in avvio. Buon approccio dei sardi.

13' Palla morbida di Esposito sul secondo palo, Azzi intercetta.

10' Morachioli sfonda sulla sinistra, palla dentro per Esposito, che non riesce a colpire. Reazione del Bari dopo un buon avvio del Cagliari.

8' Tiro di Deiola da lato dopo una punizione per il Cagliari: rossoblù a un passo dal vantaggio.

5' Pericoloso Lapadula, il Cagliari si affaccia davanti

1' Partita iniziata!

20.30 Inno nazionale al San Nicola.

20.28 Tutto pronto, a breve si parte.

20.25 Risuona l'inno al San Nicola.

Sciarpata e atmosfera bellissima. Bari si gioca un sogno.

Bari-Cagliari vale la Serie A. Ai biancorossi basta pareggiare per conquistare il campionato più bello d'Italia, i sardi di Ranieri devono necessariamente vincere. Al San Nicola record assoluto di presenze: oltre 58mila spettatori. I biglietti sono andati a ruba in quattro ore. Bari aspetta questo momento da 12 anni, dall'ultima A. Nel frattempo i biancorossi hanno conosciuto l'inferno della Serie D, sono stati in C per tre anni. Fallimento e rinascita. Il progetto targato De Laurentiis ha portato i biancorossi alle porte della A. E ora manca l'ultimo passo, il più importante. Per il Bari è la notte dei desideri.

Bari-Cagliari, le formazioni ufficiali

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli; Esposito, Cheddira. All.: Mignani.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Zappa, Makoumbou, Deiola, Lella; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.