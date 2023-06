Bari-Cagliari, biglietti finiti? L'annuncio su Ticketone

Bari impazzisce per la A. In vista della partita di ritorno della finale playoff per la promozione in Serie A, contro il Cagliari, sono già esauriti i biglietti dei "settori ordinari".

Al momento, provando ad acquistare i ticket su Ticketone, c'è un'attesa di quasi 40mila persone, per un'ora abbondante di tempo. Ma il portale avverte: settori ordinari completamente esauriti. Non è detto che non ci saranno aggiunte nei prossimi giorni. La capienza complessiva è di 60.275 persone. Si potrebbe arrivare al soldout definitivo in poche ore. Al momento, online la situazione è piuttosto confusa, per la lunga attesa. E in presenza vi sono file chilometriche ovunque.