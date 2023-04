Bari-Benevento 1-0 live Rigore di Antenucci Foto

60' - Il Bari ha più spazio e più coraggio

54' - Antenucci calcio il rigore e realizza. Sanniti sotto di un gol e con un uomo in meno. Bari-Benevento 1-0

52' - Rigore per il Bari e ammonito Veseli per proteste

50' - Check in corso per possibile penalty al Bari: Foulon pesta il piede di Cheddira che tira da fuori da dentro l'area

47' - Secondo tempo al via con una sostituzione nel Bari: fuori Maita, dentro Morachioli e passaggio al 4-2-3-1 con Bellomo largo a destra, Morachioli largo a sinistra, Cheddira alle spalle di Antenucci. Il Benevento, dopo il rosso ad Acampora, gioca 4-3-2

Bari-Benevento 0-0 alla fine di un primo tempo che si anima solo nel quarto d'ora finale, a causa di un controllo Var per possibile calcio di rigore in favore dei Sanniti. L'azione, però, è viziata da un precedente fallo e non accade nulla. Tuttavia gli animi si scaldano, tre ammoniti e l'espulsione di Acampora (doppio giallo in pochi minuti) spostano la gara dalla parte del Bari che, nella prima mezz'ora subisce l'iniziativa, seppur sterile, del Benevento. L'occasione giusta capita proprio ai biancorossi nei minuti di recupero: palla sul destro di Cheddira che, da poco fuori l'area piccola, calcia altissimo di destro.

40' - Con l'uomo in più il Bari attacca con maggiore convinzione: Antenucci chiuso in area

38' - Acampora espulso, Benevento in dieci.

37' - Due ammoniti, uno per parte: Maita e Letizia

34' - Prima del tocco di mani di Vicari in area c'era un fallo di Viviani su Cheddira

33' - Pettinari controlla in area, poi reclama un fallo di mano di Vicari. L'arbitro decide per un fallo, precedente, in favore del Bari

30' - Un calcio di punizione di Pucino, forse finito fuori, viene respinto da Paleari

25' - Complice anche il gran caldo il ritmo non è molto alto. Il Bari prova ad affacciarsi dalla parti di Paleari

21' - Occasione Benevento sull'asse Pettinari-Improta, allontana Di Cesare

20' - Al "San Nicola" sono 21.082 gli spettatori (7.651 abbonati, 494 tifosi ospiti)

10' - Il Benevento si muove molto nella metà campo del Bari che, da par suo, controlla bene

Le formazioni ufficiali:

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani. In panchina: Frattali, Esposito, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Ceter, Ricci, Molina, Folorunsho, Dorval, Mallamo.

Benevento (3-4-3): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Improta, Viviani, Acampora, Foulon; Carfora, Pettinari, Tello. All. Stellone. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Karic, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Simi, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias.

Arbitro: Piccinni

Il Bari alle 16.15 ospita il Benevento allo stadio "San Nicola" con un solo risultato da cogliere per puntare alla promozione diretta in serie A: la vittoria. Una prestazione positiva serve per alimentare il sogno, per riscattare il passo falso di Terni, per restare in scia del Genoa che, ieri, nell'anticipo, ha battuto la Reggina per 1-0 volando a +7 sul terzo posto del SudTirol e a +9 dal quarto occupato proprio dai biancorossi di Mignani.