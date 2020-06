C'è la firma dell'Udinese, Barak finirà la stagione con il Lecce

Il Lecce può tirare un sospiro di sollievo, Barak terminerà regolarmente la stagione con il Lecce. Dopo aver temuto per un clamoroso diniego da parte dell'Udinese, pochi minuti fa la società friulana ha dato il via libera per il prolungamento del prestito del centrocampista ceko fino al termine del campionato. La notizia è stat ufficializzata dal Lecce con una nota ufficiale.

"​L’Unione Sportiva Lecce comunica di aver raggiunto l’intesa con la Società Udinese Calcio per il prolungamento sino al 31 agosto 2020 della cessione temporanea del calciatore Antonin Barak. L’accordo è stato possibile grazie alle eccellenti relazioni tra i due club e alla stima reciproca tra la Famiglia Pozzo e il Presidente Saverio Sticchi Damiani. Tale vicenda è stata inoltre l’occasione per rafforzare i già proficui rapporti tra le due società anche in prospettiva futura. L’U.S. Lecce, ringrazia la società Udinese e la Famiglia Pozzo per la correttezza e lealtà sportiva dimostrata".

Può essere contento anche mister Liverani che domani sera, nello scontro salvezza contro la Sampdoria, avrà a disposizione uno dei suoi uomini migliori. Ultimo aggiornamento: 13:24

