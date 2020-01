LECCE - Sarà con ogni probabilità Antonin Barak, classe 1994, nazionale della Repubblica Ceka, il rinforzo del Lecce per il centrocampo. Proprio in queste ore, i dirigenti del club salentino sono tornati alla carica con l'Udinese per strappare il sì del club friulano e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il gigante ceko Barak vanta 50 presenze e 7 gol in serie A con la maglia bianconera.





© RIPRODUZIONE RISERVATA