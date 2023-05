Banda sprona il Lecce: «Testa e condizione fisica per raggiungere la salvezza»

A Monza il Lecce e il tecnico Marco Baroni avrà, o meglio riavrà, Lameck Banda. Il calciatore zambiano ha saltato la partita contro lo Spezia a causa della squalifica. Così si è dovuto accomodare in tribuna. «Quando vado in Nazionale – racconta -, molti compagni mi chiedono informazioni sul calcio italiano, sul campionato di Serie A. Sulle difficoltà da affrontare. Attraverso la mia testimonianza hanno compreso quanto sia difficile confrontarsi con un calcio totalmente differente». Il suo arrivo in Italia lo ha reso famoso nel suo paese, lo Zambia. Il direttore generale dell’area tecnica Corvino e il direttore sportivo Trinchera lo hanno scelto per le sue qualità, che sicuramente non sono sbocciate del tutto avendo impattato con un campionato che ti mettere a dura prova. Non è la prima volta e non sarà l’ultima che un giocatore straniero, sia pure talentuoso, incontra delle difficoltà. «Nel mio paese sono diventato popolare – continua -, sono il primo giocatore zambiano a giocare nella Serie A italiana.

Sono contento per questo». «Penso che abbiamo disputato un buon campionato – osserva -, la squadra è stata sempre molto unita. E uniti dovremo affrontare queste ultime due giornate di campionato in cui cercheremo di fare i punti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. In questo momento credo che sia importante tutto: la testa e la condizione atletica. Personalmente devo dare il cento per cento per aiutare allenatore e squadra a raggiungere l’obiettivo».