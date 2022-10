Come un giaguaro che corre veloce, semina il panico ma azzanna la preda troppo poco spesso. Lameck Banda croce e delizia di un Lecce che non è ancora riuscito a vincere in casa, nonostante la classifica continui a sorridere. Uomo in più in diverse fasi della partita e dell’azione, in area di rigore, però, non riesce a incidere. L’impressione, guardando Banda, è che gli manchi tanto così per poter diventare quello che fa la differenza.

Nel calcio dei gps sulla maglietta e dell’analisi totale, i numeri restituiscono un’idea piuttosto precisa, di luci e ombre. Banda è tra i migliori dribblatori del campionato di Serie A: 1,7 dribbling a partita, il 46% dei tentativi di saltare l’uomo va a buon fine. Meglio di lui il solo Coulibaly (della Salernitana), alla pari invece Parisi, Mazzocchi, e persino Leao del Milan. In questo, Banda, ha fatto meglio anche di Kvaratskhelia. Salta l’uomo con regolarità, crea la superiorità numerica, ha lo spunto vincente. Ma poi si perde. A fronte di un buon numero di dribbling, Banda tira molto poco: 1,4 conclusioni verso la porta per partita, ma nello specchio uno ogni due. Un assist in tutto, contro l’Empoli al Via del Mare. Luci, la capacità di saltare l’uomo, e ombre, la poca incisività nell’area di rigore avversaria.

Qualità e rapidità