Caso Balotelli, il Lecce si schiera con Mario: "No al razzismo"

Mentre il giudice sportivo della Lega di serie A ha disposto la chiusura di un settore dello stadio Bentegodi di Verona, il Lecce calcio scende in campo e "si schiera al fianco di Balotelli e condanna ogni forma di razzismo e discriminazione territoriale - è scritto in una nota diffusa dal club di via Colonnello Costadura -. Noi abbiamo scelto da che parte stare perché il calcio, che è il nostro sport, non ha nulla a che vedere con questi fatti. #noracism".

Come si ricorderà, domenica scorsa durante la sfida del campionato di serie A tra Hellas Verona e Brescia l'attaccante bresciano Mario Balotelli è stato preso di mira da un gruppo di sostenitori gialloblù con cori di discriminazione razziale chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale presente sotto la tribuna del Bentegodi.





