Backstage cam, l'esperimento social (riuscito) del Bari e di Domenico Bari: una telecamera per raccontare quello che succede negli spogliatoi prima e dopo le partite

Back…stage, ma dentro il Bari. Dietro le quinte, ma dentro il cuore dei tifosi. Dietro una squadra, quella in campo, e dentro una squadra, quella dell’area comunicazione, che viaggia a ritmi da altra categoria. Oltre 140 mila follower su Instagram, un seguito social che si propaga anche sugli altri canali, quelli YouTube e TikTok, oltre alla pagina ufficiale su Facebook. La parola d’ordine è la qualità nella produzione fotografica e nella pubblicazione dei video. Ed è proprio quest’ultimo aspetto, che con la figura del fotografo ufficiale Domenico Bari viene valorizzata in maniera particolare. A capo dell’area comunicazione c’è Leonar Pinto, responsabile dello staff comunicazione e ufficio stampa, con Valeria Belviso, Social Media Manager e «admin» delle pagine social.



Nella produzione multimediale della società biancorossa, c’è in cima proprio il «Backstage Cam»: il dietro le quinte delle partite interne al San Nicola. Un prodotto che è diventato un marchio di fabbrica delle ultime stagioni in casa Bari. Perché quello che succede in campo è sotto gli occhi di tutti, ma quello che succede dall’arrivo delle squadre- nella pancia del San Nicola- è un bellissimo retroscena, che molti non conoscevano. E che hanno imparato ad apprezzare grazie all’obiettivo di Domenico Bari e della squadra di videomaker, capaci di cogliere l’attimo giusto oltre a renderlo racconto nel video pubblicato qualche ora dopo la sfida.

I volti dei giocatori poco prima di scendere in campo, la scelta delle maglie insieme agli arbitri, i riti scaramantici e le immancabili frasi che caricano i compagni prima di entrare. E magari anche qualche piccolo battibecco con i giocatori avversari. È tutto ciò che si vive all’interno del prodotto «Backstage Cam», che si è trasformato in un appuntamento sul canale YouTube della SSC Bari. Immagini in alta risoluzione abbinate alle emozioni che si possono vivere soltanto viaggiando, attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, negli spogliatoi del San Nicola. Un qualcosa che dagli spalti e dal divano non si può vivere e molto spesso non si può immaginare. L’audio ambientale, le esultanze dei tifosi e la prospettiva da bordocampo, che si mixano con gli sguardi della panchina e le frasi ripetute dal mister.



Il Backstage Cam è un concentrato di emozioni e di passione, un po’ come il lavoro dell’area comunicazione del Bari. Che prova giornalmente ad avvicinare la squadra ai suoi tifosi. I giocatori a un passo dagli innamorati biancorossi, che possono vedere ogni giorno quello che fanno i propri idoli. Un filo diretto nel segno della qualità fotografica di Domenico Bari e del lavoro di Leonar Pinto e Valeria Belviso. La comunicazione è praticamente tutto, lo è nel calcio moderno e lo è in una piazza che vive per la sua squadra.