In serie A3, Aurispa Lecce, Efficienza Galatina e Leo Shoes Casarano sognano una domenica da protagoniste

La seconda giornata del campionato di serie A3 per uno “scherzo” del calendario oppone le tre formazioni leccesi ad avversarie campane. Registrata una falsa partenza, Aurispa Libellula Lecce e Efficienza Energia Galatina cercano l’immediato riscatto per svoltare subito e aggiungere i primi punti in graduatoria. Beffata in casa dal Palmi al quinto parziale, l’Aurispa Libellula questa sera incrocia il Massa Lubriense (ore 18,00). Un impegno in trasferta per i ragazzi di coach Fabrizio Grezio che non dovrebbe essere estremamente complicato, ma non sarà certo una passeggiata.

"Massima concentrazione"

Il pensiero della vigilia di Francesco Corrado, schiacciatore della compagine tricasina autore domenica scorsa di ben 22 punti personali. “L’atteggiamento deve essere quello giusto contro una neopromossa che cercherà di metterci in difficoltà e vorrà ben figurare. Non dobbiamo mai approcciare le partite con l’idea che dall’altra parte c’è una squadra materasso, quindi dovremo dare tutto dal primo fino all’ultimo punto".

Esordio casalingo per Galatina, gioca al Pala Ingrosso di Taviano (18,00), che nel duello sottorete con Marigliano avrà la chance di dimenticare il brutto tonfo di Aci Castello. Per Marco Lotito e compagni sarà importante tenere alta la concentrazione e registrare i meccanismi di gioco rispetto al match in Sicilia. Domenica da ricordare per la Leo Shoes Casarano, che si affaccia con umiltà e tanto entusiasmo per la prima volta nel torneo di serie A3. La comitiva rossoazzurra guidata da Fabrizio Licchelli beneficiando del riposo nel turno precedente ha potuto preparare meglio l’ostica sfida sul terreno dell’Ottaviano, prima palla in battuta alle ore 18,00. Avversario di spessore quello campano, il nazionale spagnolo Ruiz (ex Taviano) è uno degli atleti più rappresentativi. Il recuperato opposto della Leo Shoes Matteo Paoletti insegue oggi il grande traguardo dei 4000 punti in carriera, all’appello ne mancano 10.

La serie B ai nastri di partenza

Da ieri riflettori puntati anche sui tornei di serie B. Nell’unica categoria cadetta maschile, nel girone L, ha le credenziali per farsi rispettare il quartetto di formazioni jonico salentine: Pag Volley Taviano, Bcc Leverano, Green Volley Galatone, Volley Club Grottaglie. Il Taviano del tecnico Diego Vannicola sul difficile terreno del Gioia del Colle farà i conti subito con un rivale tosto, giallorossi chiamati questa sera a tenere una prestazione attenta e di sacrificio. Battesimo nella quarta serie per il Grottaglie, atteso stasera a Bari. Gli jonici capitanati dall’inossidabile ex Nazionale Matej Cernic provano a rendere memorabile la loro “prima volta” nella pallavolo nazionale. Nella giornata inaugurale della B1 femminile, nel gruppo F battaglierà anche la matricola Narconon Melendugno allenato da Ida Taurisano che ieri ha giocato nella tana della Torrese, Cuore di Mamma Cutrofiano apre un nuovo ciclo dopo le belle esperienze in serie A2. La società leccese punta forte sulle giovanissime per farsi strada in un torneo difficile. Un gruppo Under 18 a disposizione del tandem Antonio Carratù- Simone Giunta che non mancherà di togliersi delle soddisfazioni. Si Inizia in casa questa domenica con Messina.