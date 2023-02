Atalanta-Lecce, formazioni ufficiali: Strefezza non ce la fa. Sorpresa in attacco, out Colombo. La partita in diretta

Il Lecce cerca l'impresa a Bergamo, dove ha vinto solo una volta (29 anni fa, in una stagione sfortunata), contro un'Atalanta tornata a macinare risultati, gioco e gol. Baroni ha avvisato i suoi: serve la partita perfetta e non è detto che basti. La partita in diretta testuale sul Nuovo Quotidiano di Puglia. A seguire gli aggiornamenti.

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali

Gasperini non cede il fianco alle sorprese: da capire soltanto se l'attacco sarà a tre in linea o con Boga dietro Lookman e Hoijlund. A centrocampo c'è Ederson in mezzo.

Baroni è costretto a rinunciare a Strefezza (dovrebbe entrare a partita in corso) ma a sorpresa cambia l'attacco: titolare Ceesay, fuori Colombo, probabilmente per scelta tecnica. Aveva già assicurato di avere fiducia nell'attaccante ex Zurigo e lo conferma con i fatti. Per il resto Tuia in difesa al posto di Umtiti (non era convocato), Gallo a sinistra. A centrocampo Maleh dal 1' con Hjulmand e Blin.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Boga; Lookman, Højlund. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Maleh, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Atalanta-Lecce, dove vedere la partita

La partita è in diretta su Dazn e su Sky, chiaramente per gli abbonati. Sarà possibile su questa pagina seguire in diretta gli aggiornamenti testuali sulla partita.