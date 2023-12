Atalanta-Lecce, diretta: D'Aversa stupisce tutti, gioca Krstovic

di Giuseppe ANDRIANI

Il Lecce dopo aver battuto il Frosinone, in emergenza a Bergamo contro l'Atalanta di Gasp, che l'anno scorso fu terra di conquista. Calcio d'inizio alle 12.30. D'Aversa rivoluziona l'attacco, un po' per esigenza e un po' per scelta. Non gioca Piccoli, e questa è una scelta, si rivede Krstovic. La staffetta tra i due stavolta sorride al montenegrino. Con lui Strefezza e Oudin, perché gli altri sono out per infortunio: Sansone e Almqvist fermi per problemi fisici, Banda squalificato (e poi andrà in Coppa d'Africa). In difesa titolari Touba (Pongracic squalificato) e Gallo (fuori Dorgu).

La partita sarà in diretta testuale sul sito di Quotidiano.

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

All. Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Oudin. All. D'Aversa.