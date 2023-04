Benedetta Pilato è tornata! Nei 50 metri rana tempo straordinario in batterie, deve ripeterlo in finale per andare ai Mondiali

Bentornata, Benny. Benedetta Pilato nelle batterie dei 50 metri rana, ai campionati italiani assoluti di Riccione, tira fuori un tempo mostruoso - 29''84 - e si qualifica alla finale da prima. È già scesa sotto i 30'', che valgono la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka, tempo che adesso dovrà ripetere nella finale di oggi pomeriggio. Alle sue spalle Arianna Castiglioni, con 30''39 e Martina Carraro con 30''92.

"Sinceramente non mi aspettavo di fare sotto i 30 - commenta la campionessa mondiale ed europea dei 100 rana, argento a Budapest e Roma 2022 nei 50 rana, allenata da Vito D'Onghia per Fiamme Oro e Aniene -, nei 50 è difficile tenersi e non sapevo cosa aspettarmi. Sono andata a occhi chiusi ed è andata benissimo. Di solito il pomeriggio faccio sempre di più ma questa volta mi auguro che sia diverso. Vedremo. Per adesso sta andando tutto bene, sto lavorando forte e senza pressioni".

Benedetta non farà il Settecolli. "Dopo questi Assoluti mi fermo una settimana e poi riprenderò ad allenarmi. Essere al Settecolli la vedo difficile perché in quel periodo avrò gli esami di maturità ed è anche per questo motivo che ottenere subito la qualificazione per Fukuoka sarebbe ottimale".