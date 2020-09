Revocato lo sciopero della serie C. Virtus Francavilla-Bari si giocherà regolarmente domenica

Pericolo scongiurato, il campionato di serie C partirà regolarmente in questo week-end. La fumata bianca è arrivata pochi minuti fa, ufficializzata dall'Associazione Italiana Calciatori con un comunicato diffusa via social. "L'Aic, in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’Assemblea delle Società di Lega Pro".

Niente sciopero quindi e di conseguenza il derby di Puglia tra Virtus Francavilla e Bari si giocherà regolarmente domenica 27 settembre, alle ore 17, allo stadio "Giovanni Paolo II".

