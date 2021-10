Ascoli-Lecce, Coda, Di Mariano e Dionisi: è anche sfida fra goleador. Primo tempo: gol di Strefezza al 7'

36': gli ascolani provano a offendere anche con lanci ma sono imprecisi, nessun pericolo per il Lecce

31': cartellino giallo a Eramo per fallo su Di Mariano

30': ammonito Coda per scorrettezza su Erasmo

27': Strefezza ci prova dal limite, sfera deviata oltre il fondo

27': Maistro impegna, ma non troppo, il portiere Gabriel

21': Coda prova a finalizzare un'altra bella azione, ma palla fuori. È un buon Lecce

19': grana per i marchigiani: per infortunio esce Felicioli, entra D'Orazio

17': il Lecce regala spettacolo: sforbiciata di Di Mariano si cross di Strefezza, ma Leali è pronto

14': bianconeri in affanno, provano a manovrare; Lecce in scioltezza

7': Gol! Corsa di Barreca e testa vincente di Strefezza: 0-1

4': bella azione di Coda, che si destreggia in area di rigore ma interviene Leali

1': calcio d'inizio battuto dagli ospiti

Primo tempo

Ad Ascoli per confermarsi protagonista della serie B. Il Lecce cercherà il quinto successo consecutivo, il sesto risultato utile di fila, e l’ennesima prova di poter ambire alla promozione diretta in A. L’entusiasmo è stato rinfocolato dalla rotonda vittoria sul Monza. E dalla consapevolezza di poter contare, oltre che sul bomber Coda, sui gol di Strefezza e Di Mariano.

Al “Del Duca”, sfida valida per l’ottava giornata di campionato, la truppa di mister Baroni sarà attesa da una squadra ben diversa da quella della scorsa stagione. I bianconeri hanno ottenuto un punto in meno dei quattordici conquistati dal Lecce, sono stati corsari a Perugia, Como e ad Alessandria, hanno messo alle strette il Brescia, da cui poi sono stati battuti in rimonta di due gol, e hanno guadagnato un punto in casa del Crotone, squadra proveniente dalla serie A, nonostante lo svantaggio di due reti.

Assenti, fra i marchigiani, il centrocampista Buchel, perché squalificato, e l’infortunato Spendlhofer, difensore. I giallorossi invece rinunceranno al difensore Bjarnason, risparmiato in seguito a un affaticamento muscolare. In scena la sfida fra bomber: l’ascolano Federico Dionisi contro Massimo Coda, cinque gol segnati dal primo, quattro dal giallorosso. Ma quattro ne ha realizzati anche il leccese Francesco Di Mariano.

FORMAZIONI

ASCOLI: Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Felicioli; Saric, Eramo, Caligara; Maistro; Dionisi, Bidaoui. In panchina: Guarda, D’Orazio, Tavcar, Baschirotto, Castorani, Sabiri, Iliev, Collocolo, Donis, Avlonitis, Fabbrini, De Paoli. Allenatore: Sottil.

LECCE: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Olivieri, Listkowski, Björkengren, Blin, Calabresi, Majer, Dermaku, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Dionisi, dI L’Aquila.