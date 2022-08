Gli arbitri: Prontera per la prima volta al Via del Mare per Lecce-Inter. Il Bari a Massa

Sarà Alessandro Prontera l'arbitro di Lecce-Inter domenica sera. Per la prima volta dirigerà il Lecce. Prontera è originario di Tricase (dove è nato), si è trasferito a Bologna per motivi di studio e lì ha fatto carriera da arbitro. Tra gli astri nascenti del mondo arbitrale, è chiamato per la prima volta ad arbitrare al Via del Mare. A Davide Massa Parma-Bari in Serie B.

APPROFONDIMENTI LA GRANDE ATTESA Lecce-Inter, biglietti in vendita per meno di tre ore: tutto esaurito al Via del Mare

Serie A, gli arbitri della prima giornata

Milan-Udinese (sabato 13, ore 18.30): Marinelli; Sampdoria-Atalanta (sabato 13, ore 18.30): Dionisi; Lecce-Inter (sabato 13, ore 20.45): Prontera; Monza-Torino (sabato 13, ore 20.45): Mariani; Fiorentina-Cremonese (domenica 14, ore 18.30): Sacchi; Lazio-Bologna (domenica 14, ore 18.30): Massimi; Salernitana-Roma (domenica 14, ore 20.45): Sozza; Spezia-Empoli (domenica 14, ore 20.45): Chiffi; Verona-Napoli (lunedì 15, ore 18.30): Fabbri; Juventus-Sassuolo (lunedì 15, ore 20.45): Rapuano.

Serie B, gli arbitri della prima giornata

Dopo aver diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia, Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per dirigere Modena-Frosinone di Serie B, in programma sabato sera. Rinviato per ora il suo debutto nella massima serie. Questi gli arbitri della prima giornata di Serie B in programma nel fine settimana. Ascoli-Ternana: Cosso; Benevento-Cosenza: Di Bello; Brescia-Sudtirol: Santoro; Cittadella-Pisa: Zufferli; Como-Cagliari: Manganiello; Modena-Frosinone: Ferrieri Caputi; Palermo-Perugia: Ayroldi; Parma-Bari: Massa; Spal-Reggina: Perenzoni; Venezia-Genoa: Irrati.