Approvati i piani di Gravina: Serie A fino in fondo con play off, play out o algoritmo

Nel Consiglio Federale che si è tenuto oggi sono stati approvati il piano B e C per chiudere il campionato di Serie A. In caso di stop si farà ricorso a play off e play out. Il piano C, invece, prevede l’applicazione dell’algoritmo per designare le squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee e quelle che retrocederanno. Non si applicherà, invece, per assegnare lo scudetto. La linea del presidente Gravina è stata approvata con 18 voti favorevoli e 3 contrari, quelli della Lega di Serie A. “L’esigenza è quella di chiudere i campionati – ha detto Gravina al termine del Consiglio -, la nostra intenzione è quella di definire le posizioni sul terreno di gioco, quindi disputare le partite fino all’ultima giornata. Come forma di garanzia abbiamo previsto un format diverso, cioè play off e play out, come auspicato sempre pure dall’Uefa e l’algoritmo”. Nei prossimi giorni sarà stabilito il regolamento di eventuali spareggi.

