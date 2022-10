Angelo e Giuseppe Giannuzzi: due fratelli sul tetto del mondo ai mondiali Fska

Una medaglia d'oro, una di argento e due di bronzo per il Musokan Karate di Lecce al campionato mondiale Fska di Treviglio, in provincia di Bergamo. Un appuntamento importante, con oltre 700 atleti partecipanti, e provenienti da tutto il mondo. Nella bellissima prestazione del Musokan del maestro Sergio Pinto, un'istituzione per lo sport salentino, spiccano i successi dei fratelli Giannuzzi. Figli d'arte, anche il papà Riccardo pratica arti marziali da oltre trent'anni, Giuseppe ha vinto la medaglia d'oro nella specialità del Fukugo, il bronzo nel Kumite e in coppia con il fratello Angelo ha conquistato un argento nel Kata. Nel 2017 e nel 2019 avevano già vinto i campionati italiani, prima della sosta legata alla pandemia. Due fratelli con il karate nel dna e un'enorme soddisfazione raggiunta.

Gli altri atleti

Bene anche Emanuele Basso e Francesco Totaro. Ha vinto un bronzo nel Kata senior Gabriele Pedone. La scuola di karate del maestro Musokan ha compiuto nel 2022 i 40 anni di attività.