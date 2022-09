Quarta nella storia! È di nuovo campione del mondo di biliardo

Il salentino Andrea Quarta (di Carmiano) si aggiudica per la seconda volta il campionato del mondo di biliardo nella specialità stecca 5 birilli. La 25°edizione svolta a Calangianus, in Sardegna, si è appena conclusa con il successo del pluricampione salentino, che ha battuto in finale per 4 a 0 lo sfidante Ricardo Dieguez. Alla competizione internazionale hanno preso parte 64 atleti in rappresentanza di 17 nazioni.

Il braccio d'oro

Il “braccio d’oro” salentino, come era chiamato da ragazzino ad inizio carriera, per gli avversari oggi da 40enne, è il “cannibale”, per la freddezza con cui divora gli sfidanti. Andrea Quarta, cresciuto “biliardisticamente” nella scuola napoletana del maestro Nestor Gomez, con questo nuovo successo si riconferma tra i migliori giocatori di sempre, in 18 anni di carriera, nel già ricchissimo palmares conta numerosi titoli nazionali e internazionali.