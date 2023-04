Andrea Quarta non si ferma: il salentino è campione europeo di biliardo (stecca 5 birilli)

Nuovo successo per il “Cannibale” del biliardo, Andrea Quarta. Nella finale tutta italiana, svoltasi ieri ad Antalya in Turchia, il campione salentino, di Carmiano, ha vinto il titolo di Campione Europeo di stecca 5 birilli.

Andrea Quarta, a pochi mesi dalla vittoria del suo secondo titolo mondiale, si aggiudica la finale del torneo contro Paolo Marcolin e conquista così il suo quinto titolo Europeo. Medaglia di bronzo per il Campione Europeo uscente l’azzurro Michelangelo Aniello e per il danese Rune Kampe.

La scalata

Andrea Quarta, partito come uno dei favoriti per la vittoria finale, dopo aver battuto l’azzurro Michelangelo Aniello con il risultato di 3 a 2, è approdato in finale contro Paolo Marcolin che invece si era imposto nell’altra semifinale per 3 a 1 contro il danese Rune Kampe.

Nel derby azzurro in finale Andrea Quarta ha dato ancora una volta prova di freddezza e bravura sul panno verde, superando l’avversario e conquistando il suo quinto titolo Europeo, dopo quelli conquistati nel 2005, nel 2007, nel 2010 e nel 2019.