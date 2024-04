Altamura in Serie C dopo 27 anni

L’Altamura vola in Serie C: il 21 aprile 2024 verrà ricordato per sempre nella memoria della tifoseria biancorossa perché è la data della prima volta nella terza divisione italiana. Un tripudio al D’Angelo: a timbrare i gol della promozione Loiodice e Lattanzio, la coppia dei sogni (e chi se no), capace di abbattere il muro di un generoso Gallipoli presentatosi all’appuntamento con l’ambizione di strappare punti in chiave permanenza. Primo tempo di sofferenza e inchiodato sullo 0-0, dal Tursi la notizia del vantaggio del Martina sul Barletta e la grande paura di una festa rinviata. Così non è stato perché, nella ripresa, l’Altamura ha avuto la grande forza di conquistare il successo: Loiodice su rigore e poi Lattanzio. Nel finale il rigore per il Gallipoli trasformato da Kapnidis, ma lo champagne viene comunque stappato. E la Serie C, dopo la vittoria per 2-1 contro il Gallipoli, è finalmente realtà.