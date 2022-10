La voglia di vincere accomuna Lecce e Fiorentina, avversarie questa sera al Via del Mare nel posticipo della decima giornata di serie A. I giallorossi, allenati dal fiorentino doc Marco Baroni, sono animati dal desiderio di conquistare per la prima volta l’intera posta in palio dinanzi ai propri tifosi. L’unico successo stagionale infatti Hjulmand e compagni l’hanno ottenuto in trasferta, sul campo della Salernitana, con i gol di Ceesay e Strefezza. Nel gruppo c’è la ferma volontà di cancellare il brutto ricordo del match dell’Olimpico contro la Roma, una partita fortemente condizionata dagli errori clamorosi comessi dall’arbitro Prontera e dal var Banti, entrambi provvidenzialmente sospesi dal designatore Rocchi. E’ stata comunque solo una piccola soddisfazione per il Lecce, costretto ad affrontare la corazzata di Mourinho in dieci contro undici dal 22’ del primo tempo per l’ingiusta espulsione di Hjulmand (assente questa sera per squalifica) e, come se non bastasse, a subire la rete della sconfitta su un calcio di rigore visto soltanto dal direttore di gara. Nonostante tutto però la prestazione offerta nella Capitale dagli uomini di Baroni è stata eccellente.

Stessa voglia di vincere anche per la Fiorentina che arriva nel Salento con un carico enorme di rabbia per le ultime brutte prestazioni offerte in campionato, mitigate solo in parte dai successi in Conference League. I risultati fin qui ottenuti sul campo dalla squadra allenata da Vincenzo Italiano non corrispondono infatti agli ingenti investimenti operati in sede di mercato dalla società del presidente Commisso, a giusta ragione insoddisfatto e deluso dai suoi ragazzi. La Fiorentina stenta a decollare in campionato e i numeri sono impietosi: 9 punti in classifica e appena 7 reti realizzate contro le 11 subite, l’ultima vittoria in trasferta risale al mese di aprile. Ecco dunque spiegato come la gara di Lecce rappresenti per i Viola una tappa fondamentale per il prosieguo della stagione. Lecce-Fiorentina è anche la partita degli ex, tanti su entramvi i fronti.

Detto di Marco Baroni, cresciuto nel vivaio Viola e lanciato in serie A in età giovanissima da Picchio De Sisti, nel Lecce ci sono anche Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci, dirigenti di alto profilo che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia della Fiorentina. Va detto che ancora oggi il club di Commisso gode del lavoro svolto sul mercato dal dirigente salentino. Tra gli ospiti invece spicca la presenza di due elementi che devono gran parte della loro rinascita sportiva proprio al Lecce, Antonin Barak e Andrea Saponara, protagonisti di eccellenti prestazioni nell’ultima retrocessione dei giallorossi in serie B. Baroni da una parte e Italiano dall’altra dovranno attendere probabilmente le ultime ore che precederanno il match prima di avere contezza sullo stato di salute di alcuni elementi della rosa. Nel Lecce in particolare Askildsen e Pezzella, costretti per gran parte della settimana a lavorare a parte per problemi fisici. Fischio d’inizio alle ore 20.45 affidato all’arbitro Massimi di Termoli con diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.