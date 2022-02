Miracolo di Pisseri su Coda, il match termina sul pareggio: Alessandria-Lecce termina 1-1

La gara si conclude col triplice fischio dell’arbitro. E con Pisseri che toglie dalla porta un gol praticamente fatto di Coda. Un Lecce orfano di Strefezza strappa un pareggio nella nebbia del “Moccagatta” incappando in una delle prestazioni più opache della gestione Baroni. Una gara brutta, poco spettacolare e in cui gli ospiti hanno reagito veramente solo nel finale di partita.

APPROFONDIMENTI SERIE B Il Lecce ad Alessandria per riprendersi la vetta solitaria. Out... CALCIO SERIE B In B la Cremonese balza in testa, in attesa del Lecce

I giallorossi perdono la testa della classifica in favore della Cremonese e vengono raggiunti al secondo posto dal Brescia a quota 43 punti. Per il Lecce si tratta del terzo pareggio consecutivo.

Partita terminata.

Al 94’ stop e tiro di Coda nell’area piccola sugli sviluppi di un corner, ma Pisseri compie una vera e propria prodezza

89’ Mattiello e Corazza nella mischia al posto di Lunetta e Marconi

87’ Ultimo cambio per il Lecce: dentro Simic fuori Gendrey

86’ Il Lecce sfiora il vantaggio con Blin che spara alto da posizione favorevole

82’ Gol! Coda spalle alla porta si gira e trova l’angolino ristabilendo le distanze: è 1-1

80’ I giallorossi caricano a testa bassa senza mai trovare il pertugio giusto tra le maglie dell’Alessandria

78’ Baroni si affida a Blin e Barreca che sostituiscono Helgason e Gallo

76’ Il Lecce attacca senza idee con l’Alessandria che chiude tutti gli spazi

72’ Milanese entra in area dalla sinistra e tira in porta centrando Gabriel

70’ Fuori Fabbrini e Gori per Milanese e Casarini

65’ Ragusa appena entrato mette un pallone velenoso che fa scorrere un brivido lungo la schiena di Pisseri. Palla di poco alta

64’ Primi cambi per Baroni, Ragusa e Rodriguez rilevano Di Mariano e Listkowski

60’ Occasione per il Lecce con Di Mariano. L’attaccante tira a giro trovando la deviazione di Gori che costringe agli straordinari Pisseri

55’ Coda dalla destra conclude su cross di Gallo, ma la palla finisce sul fondo

51’ Fuori l’autore del gol Di Gennaro e dentro Prestia

50’ Vantaggio dell’Alessandria nella nebbia. Di Gennaro batte Gabriel da posizione centrale sugli sviluppi di calcio piazzato

Secondo tempo

Prima frazione di gioco terminata a reti bianche. Poche emozioni e tanta intensità con i giallorossi che raramente sono riusciti a sfondare. Più pericolosi i padroni di casa con due occasioni, l'ultima di Marconi allo scadere del tempo. Il Lecce dovrà cercare di cambiare registro nella ripresa per conquistare i tre punti.

45' Fine del primo tempo

44’ Giocata di Marconi in area che, di forza, riesce a concludere nonostante il corpo a corpo con Lucioni, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa

42’ Si lotta a centrocampo con il Lecce che si lascia preferire in fase di costruzione

37’ Il Lecce reagisce subito con Helgason che, dopo un’azione solitaria, penetra centralmente e calcia col destro con la palla che fa la barba al palo

36’ Palla gol Alessandria. Ba raccoglie un pallone vagante in area e colpisce a botta sicura senza trovare la porta difesa da Gabriel

32' Prima vera occasione del Lecce. Direttamente da calcio piazzato, Helgason calcia con grande potenza con la sfera che sorvola la traversa

30’ Il Lecce soffre l’assenza in zona gol di Strefezza con Coda che viene atterrato ripetutamente dai difensori dell’Alessandria

25' Partita spigolosa con le due squadre che ingaggiano duelli in tutte le zone del campo. Ma ancora zero tiri in porta

20’ Il Lecce prova ad alzare l’intensità del pressing e sugli sviluppi di un calcio piazzato Pisseri è costretto all’uscita per liberare l’area sul colpo di testa di Calabresi

17’ Gara spezzettata dai falli e dalle interruzioni arbitrali. Il Lecce continua ad attaccare, ma la retroguardia dei locali ribatte colpo su colpo

11’ Primo lampo giallorosso. Coda si gira al limite dell’area e sparacchia sopra la traversa

10’ I padroni di casa provano ad imbastire le prime azioni d’attacco che, però, non sortiscono gli effetti sperati. La palla continua a schizzare come un flipper a centrocampo, ma le occasioni da gol tardano ad arrivare

5’ Pronti via e i giallorossi prendono in mano il pallino del gioco. L’Alessandria abbassa subito il baricentro e i giallorossi confezionano i primi calci piazzati che non impensieriscono Pisseri

1' Partita iniziata, calcio d'inizio per il Lecce

Primo tempo

Superato dalla Cremonese, raggiunto dal Pisa e a un soffio da Monza e Brescia. Il tour de force del Lecce fa tappa ad Alessandria, nella seconda gara di un percorso di sette sfide da disputare tutte d'un fiato nel volgere di soli 22 giorni. È necessario rispondere agli squilli di tromba della Cremonese, da ieri sera capolista solitaria in serie B.

Di conseguenza, i giallorossi scenderanno in campo sul green dello storico Moccagatta, negli anni sempre avaro di soddisfazioni per il club salentino, animati da un forte desiderio di tornare alla vittoria dopo i due pareggi di fila ottenuti contro Como e Benevento. Dalle 18 e 30 la diretta testuale sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Marconi, Fabbrini. A disp. Crisanto, Cerofolini, Mattiello, Benedetti, Corazza, Prestia, Casarini, Pellegrini, Palombi, Filipi, Milanese, Kolaj. All. M. Longo.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Listkowski. A disp. Plizzari, Samooja, Vera, Simic, Ragusa, Bjorkengren, Blin, Barreca, Majer, Rodriguez. All. M. Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Vecchi-Scatragli. IV Uff. Giordano. VAR Serra, AVAR Imperiale).