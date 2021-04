Happy Casa Brindisi, casi covid nel gruppo squadra. Ma la partita con Milano si gioca

Il Covid si ripresenta nel gruppo-squadra della Happy Casa Brindisi. E lo fa proprio alla vigilia della sfida contro l’Olimpia Milano in programma domani sera alle 20.45. “Si informa che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri - fa sapere il sodalizio di Contrada Masseriola -, sono state riscontrate alcune positività all’interno del gruppo-squadra. La società si è attivata per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli vigenti al fine di svolgere regolarmente gli impegni di Lega Basket Serie A”. Per il momento non si parla né di numeri né di nomi (se ne saprà di più domani sera al momento della palla a due), di certo lo scontro al vertice tra pugliesi e lombardi si giocherà regolarmente, salvo variazioni dell’ultimissima ora.