Al Casarano il derby con il Nardò. Tutti i risultati e la classifica

Il Casarano vince la prima partita al "Capozza" contro il Nardò in un match agonisticamente molto valido tra le due compagini. Derby con una bella cornice di pubblico che consente ai rossoazzurri di sbloccarsi, per i granata una battuta d'arresto al termine comunque di una buona prova. Nardò in vantaggio con Dammacco, pareggio del Casarano con Vona, il tutto nei minuti finali del primo tempo. Di Gambino, in apertura di ripresa, il gol decisivo del Casarano. Sugli altri campi tris del Barletta al Bitonto (Schelotto, Marconato, Caputo i gol tutti nella ripresa), l'Altamura batte il Gravina, pareggio in Martina-Andria e in Fasano-Rotonda.

SERIE D/H - 5ª giornata

-----------------------------------

Gallipoli-Matera 0-2

Angri-Palmese 2-0

Casarano-Nardò 2-1

Fasano-Rotonda 1-1

Paganese-Manfredonia 0-0

Altamura-Gravina 1-0

Barletta-Bitonto 3-0

S.M.Cilento-Gelbison 0-2

Martina-Fidelis Andria 0-0

Classifica: Altamura 13; Andria 11; Gelbison, Martina 10; Paganese, Fasano 9; Rotonda, Matera 8; Barletta 7; Casarano, Angri 6; Gallipoli 5; Gravina, Bitonto, Nardò 4; S.M.Cilento, Manfredonia, Palmese 2.