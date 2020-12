Adjapong ko, allarme in difesa

LECCE Allarme in difesa per il Lecce in vista del big match di sabato contro il Frosinone. Dopo Calderoni, anche l'altro laterale della linea difensiva della squadra giallorossa, Claud Adjapong, è finito in infermeria. Ieri l'ex sassolese è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo di allenamento dell'Acaya Golf Resort a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Lo staff sanitario non si è ancora pronunciato sui tempi di recupero, probabilmente si aspetta di capire la reale entità dell'infortunio che, quasi certamente, costringerà Adjapong a saltare la sfida con il Frosinone. Un incidente di percorso che capita proprio nella fase più delicata della stagione in cui si è costretti a giocare ogni tre-quattro giorni per recuperare il tempo perduto ad inizio stagione a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo il match di sabato contro i ciociari infatti il Lecce sarà di scena già martedì sera sul campo della Salernitana, poi nuovo impegno sabato 19 dicembre al Via del Mare contro il Pisa e così via fino al 4 gennaio. Poi ci sarà la pausa del campionato di serie B che, a differenza degli anni passati, durerà soltanto una settimana al fine di chiudere la stagione nei tempi stabiliti.

La probabile assenza di Adjapong va ad aggiungersi a quella di Calderoni, già costretto a saltare il match contro il Venezia per un infortunio di natura traumatica. Ieri il laterale sinistro difensivo del Lecce, fresco di rinnovo di contratto, si è allenato ancora in differenziato. Le sue condizioni sono monitorate quotidianamente con grande attenzione dallo staff sanitario che, anche alla luce del possibile forfait di Adjapong, farà di tutto per accelerare i tempi di recupero. Il massimo sarebbe riconsegnarlo al tecnico Corini già per la sfida di sabato contro il Frosinone. Per fortuna, il centrale albanese Dermaku ha smaltito l'infortunio muscolare che l'ha costretto a disertare i campi di gioco nell'ultimo mese ed è tornato a disposizione dello staff tecnico. Indipendentemente dalle condizioni di salute di Adjapong e Calderoni, per il nazionale albanese si profila il ritorno in campo dal fischio d'inizio al centro della difesa in coppia con Fabio Lucioni. Il suo sostituto, Meccariello, potrebbe essere dirottato sull'out destro della linea difensiva al posto di Adjapong. Un ruolo che il difensore sannita conosce molto bene per averlo ricoperto anche in serie A. Ovviamente, Corini aspetterà fino alla rifinitura di venerdì mattina prima di decidere la formazione da opporre ai ciociari.

Non è da escludere inoltre un ritocco al trio d'attacco, fin qui affidato a Mancosu, Coda e Stepinski. Proprio quest'ultimo potrebbe usufruire di un turno di riposo per far spazio a Falco, grande protagonista nelle ultime due gare ufficiali di campionato. Il talento di Pulsano infatti ha deciso il big match con il Chievo realizzando la rete della vittoria nei minuti di recupero; poi, è stato ancora protagonista contro il Venezia servendo a Coda la palla del 2-2 finale dopo un assolo strepitoso. Probabilmente, è arrivato il suo turno.

Da segnalare che ieri è tornato ad allenarsi con i compagni il polacco Listkowski. Per oggi è in programma una seduta pomeridiana all'Acaya.

