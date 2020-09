A un passo dal Lecce lo scozzese Henderson: centrocampista classe '96

Il mercato del Lecce è sempre più rivolto verso il nord Europa. Dopo le trattative per portare nel Salento il norvegese Donnum e lo svedese Zuta, operazioni in attesa di ufficialità da parte del club giallorosso, l'interesse è rivolto ora a Liam Henderson, centrocampista scozzese classe '96. Di proprietà del Verona, ultima stagione in prestito ad Empoli, il calciatore sembra essere ad un passo dal vestire la maglia giallorossa: nelle prossime ore il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino potrebbe concludere l'acquisto. Ultimo aggiornamento: 16:05

