A Taranto fine settimana anche con la Prisma Volley e il Cus Basket

Non solo il calcio e il Taranto di Ezio Capuano che cerca di venir fuori dalla bassa classifica nel girone di C di serie C. Nel fine settimana scendono in campo anche il volley e il basket tarantino. La Gioiella Prisma Taranto Volley ha comunicato che è attiva la prevendita dei tagliandi relativi all’incontro valevole per la prima giornata di Superlega Credem Banca contro la Cucine Lube Civitanova. L’incontro si terrà sabato 1 ottobre alle ore 19 presso il Palamazzola. I tagliandi saranno acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B o tramite il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it.

Il conto alla rovescia avanza inesorabile anche nella pallacanestro. Manca sempre meno all’esordio del Cus Jonico Basket Taranto nel campionato di serie B Old Wild West 2022/23. Domenica prossima 2 ottobre i rossoblu apriranno in casa la nuova stagione ospitando la Virtus Bava Pozzuoli. Palla a due alle ore 18 nella nuova casa del Tursport già inaugurata in occasione delle due gare di Supercoppa. Conte e compagni chiamano a raccolta tifosi, sportivi e appassionati per partire col piede giusto per un’altra stagione entusiasmante. Fino a sabato sera sarà possibile acquistare i biglietti, al costo di 7 euro presso lo store ufficiale rossoblu, Shopping Sport di via Campania angolo Corso Italia. Ridotti a 4 euro per donne e under 21. Inoltre grazie alla partnership rinnovata con Liveticket è possibile acquistare i tagliandi anche online sul sito www.liveticket.it.