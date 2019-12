È stato un po' il caso di questo mercato dilettantistico. Tante proposte ma una resistenza solida da parte del Trani nel trattenerlo, Antonio Picci rimarrà in biancazzurro. Queste le sue parole attraverso i social: "Al fine di evitare ogni tipo di polemica e di destabilizzazione comunico che rimarrò a Trani fino a fine stagione e lo farò come ho sempre fatto fino ad adesso!!!!!Spero che adesso torni un po di tranquillità attorno a me stesso e alla squadra per quel che di eccezionale un gruppo partito dal NIENTE sta riuscendo a fare contro a ogni scetticismo!!!Voglio solo puntualizzare che è normale che un giocatore o una persona aspiri a migliorare la propria posizione calcistica ed economica quindi vedo normale come il sottoscritto possa tentennare davanti a altre proposte anche di categorie superiori!!!Detto ciò come ho sempre fatto,rimango fedele e motivatissimo per il resto del campionato!!!!Ho sempre ringraziato Trani e i Tranesi in ogni occasione è continuerò a lottare fino alla fine per questi colori!!!Ad maiora..."

Ultimo aggiornamento: 18:41

