E' un Roberto Taurino più che soddisfatto quello che commenta i 35' del suo Bitonto nella sfida contro il Grumentum, in cui sono giunti tre punti fondamentali per ritornare in vetta alla graduatoria. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Solitamente siamo abituati a lavorare con intensità per preparare al meglio una gara da 90', ma anche quest'oggi i ragazzi sono stati encomiabili e non posso che complimentarmi con loro per quello che stanno facendo. La prosecuzione è stata affrontata con atteggiamento e voglia di ottenere i tre punti".

