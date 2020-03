Talsano, Pettinicchio:

Non è ancora, purtroppo, tempo per pensare al calcio giocato per il Talsano Taranto. Il tecnico Giacomo Pettinicchio ha così commentato: “Non nascondo che faccio fatica a trovare le parole per salutarvi perché non si può non pensare a quello che stiamo vivendo, non si può far finta di niente. State attenti: fuori c’è tanta gente che rischia per noi, che muore per noi e noi, che dobbiamo rimanere a casa, spesso non diamo una mano. Forza ragazzi, restiamo in casa perché solo così ne possiamo uscire. Insieme ce la possiamo fare, proprio come in una partita difficile. Non molliamo”.

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA