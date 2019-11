"A Barletta il pareggio è stato il risultato più giusto" così ha commentato Sebastian Amoruso il 2-2 maturato al 'Manzi-Chiapulin' durante la trasmissione LND Live Puglia. Il difensore del Martina ha continuato: "E' normale esser un po' rammaricati perché eravamo passati in vantaggio, poi abbiamo mancato un'occasione gli ultimi minuti di gioco ma va bene così. Ora pensiamo alla Fortis Altamura, non sarà affatto una partita facile. Li abbiamo incontrati in Coppa Italia di Eccellenza e conosciamo il loro valore, in più vengono da un buon periodo di forma quindi dovremo stare attenti". Poi conclude con un commento sui tifosi del Martina: "Sono il nostro valore aggiunto, ci danno qualcosa in più e quando giochiamo tra le mura amiche è tutto più facile"

Ultimo aggiornamento: 18:43

