Il Taranto si allena sul nuovo campo

Dopo la brutta sconfitta rimediata tra le proprie mura contro il Gravina, il Taranto ha ripreso ieri gli allenamenti per preparare la prossima sfida in quel di Fasano, che si disputerà domenica alle ore 15. I ragazzi allenati da mister Panarelli hanno analizzato gli errori commessi tre giorni fa e hanno lavorato sul nuovo campo B che, come si legge sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, sarà inaugurato dopo la collocazione di una tribunetta e l'ultimazione degli spogliatoi. Il nome della struttura sarà scelto dai tifosi.

