Il Gallipoli non da continuità al successo in campionato e perde in casa contro il Corato nella semifinale d’andata di Coppa Italia Eccellenza. Al Bianco termina con il rotondo risultato di 3-0 a favore della compagine ospite, score che giunge dopo le reti dii Touray all'8' del primo tempo, di Olibardi al 43' e di Agodirin al 27’ della ripresa.

Ultimo aggiornamento: 18:44

