Foggia, Fumagalli: “In C se meritiamo il primo posto”

Il portiere del Foggia, il 38enne Ermanno Fumagalli, ha parlato della sosta forzata e del cammino dei rossoneri, impegnati nella corsa alla promozione con il Bitonto: "Stiamo attraversando tutti un momento inedito nella nostra vita - sospira il numero uno rossonero - nessuno poteva immaginare che in un mese e mezzo il mondo si rivoltasse da un’altra parte. Siamo fermi tutti e non sappiamo per quanto ancora, una cosa incredibile anche solo a raccontarla. Ma io sono convinto che ce la faremo a superare questo momento, noi poi abbiamo un obiettivo in più da portare a termine - riporta l'edizione pugliese del Corriere dello Sport -. Sentivamo il primo posto vicino, abbiamo ancora addosso quella voglia di arrivare al traguardo da primi in classifica. Prima o poi riprenderemo a giocare per dare una grossa soddisfazione ai nostri tifosi. Diciamolo francamente: siamo messi bene in classifica, opportunisticamente potremmo anche aspettarci di essere ripescati in Serie C se i campionati dovessero finire così. È tutto in altomare e non mi azzardo in previsioni anche perchè nessuno può farle in questo momento. Però penso a quello che potremmo noi tutti perdere con una decisione a tavolino: noi vogliamo festeggiare con i nostri tifosi, vincere le nostre partite con il sudore della fronte. Io ci spero, aspetteremo quello che ci diranno”.

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA