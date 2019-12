Il direttore dell’Area tecnica della Deghi Calcio, Sergio Mello, ha commentato così il match perso sul campo del Trani: "Quella disputata in casa della Vigor Trani è stata un prova di qualità e carattere. Non è venuto il risultato, ma prestazioni di tale livello lasciano ben sperare per l’immediato futuro. La squadra è viva, i dettami di mister Giuliatto sono già visibili. Il lavoro porterà a migliorare ancora, correggendo quelle che sono le sbavature e ad alzare ancora il livello delle performance. Ieri ha già esordito l’esterno di centrocampo Pasquale Monopoli, tra l’altro autore del momentaneo pareggio". E sulla questione calciomercato: "Qualche trattativa è stata chiusa, qualche altra è in fase avanzata. Al contempo stiamo lavorando anche in uscita per garantire a chi sin qui ha avuto poco spazio nuove e gradite destinazioni. L’obiettivo è quello di consegnare quanto prima a mister Giuliatto la rosa definitiva con la quale affrontare la seconda parte di stagione".

Ultimo aggiornamento: 18:47

