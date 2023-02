Cremonese-Lecce 0-0 live Askildsen al posto di Blin

39' - Cambio obbligato per Baroni, fuori Blin (dopo una scontro di gioco) dentro Askildsen

30' - Mezz'ora equilibrata, la Cremonese tuttavia ha provato due sortite offensive con Ciofani, attento il portiere Falcone in entrambe le circostanze.

15' Umtiti salva su tiro ravvicinato di Ciofani, poi Orsato ferma il gioco.

12' - Altra occasione Lecce - Sempre Strefezza a suggerire per i campagni: su un suo traversone arrivano in ritardo in tre.

7' - Occasione Lecce - Il Lecce subito pericoloso proprio con il tridente: lancio di Strefezza per Di Francesco, bravo a rimettere al centro per Colombo che tira col mancino in corsa e sfiora il palo.

Il Lecce in campo a Cremona per la 21esima giornata del campionato di calcio di serie A. Giallorossi reduci da due sconfitte consecutive con Verona e Salernitana che hanno messo fine alla striscia positiva di sei risultati. La Cremonese non ha mai vinto in campionato ma, con Ballardini in panchina, ha centrato in settimana una storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo aver eliminato Napoli e Roma. Queste le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Chiriches, Ferrari; Valeri, Benassi, Meitè, Pickel, Sernicola; Dessers, Ciofani. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Castagnetti, Felix, Galdames, Tsadjout, Okereke. Allenatore: D. Ballardini

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Oudin, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

Arbitro: Orsato di Schio