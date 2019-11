Alessandro Caporale si afferma tra le note positive recenti della Virtus Francavilla. Ed è proprio il difensore a fare il punto della situazione personale e sugli imperiali durante la conferenza stampa odierna: "Non molliamo mai, anche nei momenti negativi. Anche se non possiamo definirlo tale, perchè è in essere una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi. Abbiamo incassato gol, ma abbiamo anche dimostrato di sapere giocare a calcio. Ed abbiamo segnato. Bilancio personale? Con l'arrivo di Trocini c'è stata fiducia nei miei confronti, spero di continuare bene. Gol annullato col Teramo? Me lo riguardo spesso (ride, ndr). Fare gol è sempre bello, soprattutto per un difensore. Rode la mancata convalida. I punti? Sono fondamentali nel girone d'andata soprattutto, per mettersi al riparo dalla zona salvezza e gestire meglio il prosieguo di stagione".

Sul Potenza, prossimo avversario: "E' una squadra che è in alto, è partita bene. Ma a casa nostra comandiamo noi. La voglia di vincere davanti ai nostri tifosi non può mancare".

