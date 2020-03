Brindisi, Marino:

Dino Marino, centrocampista del Brindisi, ha parlato del momento in casa Brindisi nel periodo di quarantena: "Il nostro mister insieme allo staff hanno concordato un lavoro da eseguire da casa in questo periodo di quarantena. Io dedico la mattina agli allenamenti, mentre al pomeriggio mi rilasso. La Lega della Serie D è stata la prima a fermare i campionati. Sono stati lungimiranti da questo punto di vista. Stare fermi è davvero molto dura. Il vero problema è non sapere quando riprendere, così non sappiamo neanche regolarci su che tipo di programma svolgere".

