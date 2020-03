Brindisi, Ancora: “Ho voglia di giocare ma rimanendo a casa aiutiamo tutti”

Cristiano Ancora, attaccante del Brindisi, ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "E’ una situazione abbastanza strana. Non possiamo uscire se non per l'indispensabile, avendo mia figlia di un mese per fortuna il tempo passa. Speriamo di tornare presto alle abitudini di sempre per riprenderci la nostra vita. Mi mancano il campo, lo spogliatoio e la tensione della domenica. Sarebbe una situazione anomala per tutti, stare tanto tempo fermi e allenarsi solo a casa non basta. Ci sarebbero dei problemi per tutti".

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA