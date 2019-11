Bitonto, Montrone operato

Giovanni Montrone, capitano del Bitonto, dovrà rimanere fuori per almeno tre settimane. Ecco il comunicato della società biancoverde: "Nella giornata di oggi, il nostro capitano Gianni Montrone si è sottoposto ad un intervento chirurgico di pulizia del menisco, che lo terrà lontano dai campi per circa tre-quattro settimane. Una delegazione del Bitonto, al termine della seduta di allenamento mattutina di quest’oggi, è andata a trovare Montrone in ospedale per far sentire tutta la vicinanza del gruppo.

Ed ora tocca a voi, tifosi neroverdi: fate sentire il vostro affetto a capitan Montrone, condottiero di mille battaglie, augurandogli pronta guarigione.

Torna presto in campo, Gianni. Bitonto ti aspetta".

