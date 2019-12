Arrivano due saluti in casa del Barletta: Lullo e Faccini salutano. Ecco il comunicato ufficiale della società: "L’ASD Barletta 1922 comunica l’interruzione del rapporto con il portiere Giovanni Lullo e con l’attaccante Francesco Faccini. La famiglia biancorossa ringrazia i due calciatori per l’impegno profuso e augura loro le migliori fortune per il proseguo della stagione e della carriera".

