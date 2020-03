Atletico Racale, Sportillo: «La salute viene prima di tutto»

Pietro Sportillo, tecnico dell’Atletico Racale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SalentoSport: «Ovviamente non spetta a me fare valutazioni in merito a tutto ciò – racconta l’ex tecnico del Casarano -, non sono né un dottore né un virologo, posso solo che in questa situazione di grande difficoltà per tutto il nostro Paese, occorre provare a tutelare la salute, che certamente viene prima ogni altro discorso. La speranza è quella che fra due settimane si possa ripartire, con la consapevolezza che la situazione in Italia sia migliorata, ma questo ovviamente spetterà dirlo a dottori e virologi, non certamente a noi tesserati, che dovremmo solo adeguarci a quelle che saranno le decisioni».

Ultimo aggiornamento: 18:21

